Врач-реаниматолог из Королева купила квартиру по программе «Социальная ипотека»

Юлия Мельникова, врач анестезиолог-реаниматолог в Королевской больнице, приобрела квартиру по «Социальной ипотеке». Мельникова она работает больше 10 лет, связать свою жизнь с медициной хотела с детства, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

У Юлии двое детей, до участия в региональной программе семья Мельниковых жила в съемной квартире. Узнав от коллег о возможности получить помощь в приобретении жилья, врач собрала документы и стала участником программы. Теперь Юлия и ее семья обживаются в собственной трехкомнатной квартире.

«Мы остались в том же районе, где раньше снимали. Это очень хорошее место — тихое, спокойное. Нам все здесь знакомо. Выбрали квартиру на вторичном рынке и уже переехали», — сказала Юлия Мельникова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. В Королёве за время реализации программы жилье приобрели 66 медицинских работников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3000 человек», — отметил Воробьев.