Врач Красногорской больницы приобрела жилье по «Социальной ипотеке»

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло врачу-психиатру из городского округа Красногорск переехать из съемной квартиры в собственную. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ирина Петрушина работает психиатром в ГБУЗ МО «Красногорская больница». Постоянный рост цен на аренду вынудил медика задуматься о приобретении своего жилья. По совету коллеги женщина подала документы на участие в программе «Социальная ипотека».

«Я купила «однушку» на вторичном рынке. Для экономии времени выбрала сразу с готовым ремонтом. Уже переехала. Теперь до работы я хожу пешком. Пройтись по свежему воздуху — это прекрасно в любое время года», — рассказала врач-психиатр.

Обладательница сертификата, стаж которой подходит к 20 годам, отмечает актуальность своей профессии.

«Сейчас люди часто испытывают стресс, переживают тяжелые жизненные ситуации. Я помогаю им совладать с собой, вернуть душевное равновесие, соответственно, найти силы устоять перед обстоятельствами», — сказала Ирина.

В рамках программы «Социальная ипотека», реализуемой в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора региона, собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Участники соципотеки получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.