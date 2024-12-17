Врач из округа Пушкинский приобрел трехкомнатную квартиру благодаря соципотеке

Программа «Социальная ипотека» помогла врачу приобрести трехкомнатную квартиру для своей семьи в городском округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Илья Беликов работает в ГБУЗ МО «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер». Его стаж подходит к 15 годам. По словам обладателя сертификата, мама мечтала видеть его в медицине.

«В первую очередь врач должен быть добрым человеком. Лечение туберкулеза требует долгого лечения, особенно при наличии сопутствующих тяжелых заболеваний. Наши пациенты иногда лежат по восемь месяцев. Представляете, практически год в больнице провести? Так, что мы еще выступаем в роли психологов», — говорит он.

У Беликовых подрастает ребенок. Семья жила в ведомственной квартире. Узнав от коллег о региональной жилищной программе, врач решил принять участие. Супруги искали подходящий вариант.

«Мы выбирали квартиру до тех пор, пока не зашли и сказали: «это наше». Прямо из окна видна школа. Для нас это главное, так как сын младшеклассник. Рядом есть железнодорожная станция. Сама квартира выше всяких похвал — прекрасная планировка, просторная кухня, сделан качественный ремонт», — рассказал Илья.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.