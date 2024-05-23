Врач-аллерголог Истринской больницы рассказала о способах борьбы с аллергией

Цветение весной приносит радость одним и страдания другим. Летом появляется новая угроза — пыление сорных трав и злаков. Именно в этот момент советы врача-аллерголога становятся особенно ценными, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Прежде всего нужно убедиться, что у вас действительно аллергия, а не обычный насморк или кожное заболевание. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту или педиатру. Он запишет вас на прием к аллергологу. В поликлинике можно сделать кожные пробы», — рассказала врач-аллерголог Виктория Критченко.

Есть и другой способ диагностики: можно сдать кровь на аллергены. Это исследование не входит в программу ОМС, но его можно проводить даже в период обострения.

После проведения проб и уточнения, на что именно реагирует ваш организм, врач назначит лечение.

Доктор напоминает, что людям, склонным к аллергии, необходимо соблюдать гипоаллергенный быт. Регулярная влажная уборка, минимизация «пылесборников», таких как ковры и мягкие игрушки, регулярная стирка постельного белья помогут снизить воздействие аллергенов.

Все необходимые анализы для определения аллергии можно пройти в Истринской клинической больнице по направлению врача-аллерголога. Направляет к специалисту терапевт или педиатр.

Жители Истры и Дедовска могут записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг «Здоровье» и через чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.