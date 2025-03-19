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Возведение апартаментов для Театра балета Эйфмана закончат в Петербурге в 2026 г

В Санкт-Петербурге в настоящее время продолжается возведение апартаментов и спального корпуса для Театра балета Бориса Эйфмана и воспитанников его академии, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Историческое здание, известное как дом Басевича и расположенное по адресу: Большая Пушкарская улица, 7, переоборудуется под жилые помещения для артистов Академического театра балета Бориса Эйфмана.

По информации от генерального подрядчика проекта, в настоящий момент проводятся работы по укреплению фундамента здания, включая устройство свайного поля. На уровне 6 и 7 этажей подходят к концу монолитные работы, в том числе обустройство дымоходов и систем вентиляции.

«Лицевой фасад здания находится в аварийном состоянии. Его в данный момент обследуют и устанавливают леса. Затем начнется этап воссоздания лицевого облика фасада. Уже сейчас идет ремонт кирпичных стен», — рассказали в компании.

Планируется, что все работы в доме Басевича будут завершены к декабрю 2026 года.

Одновременно идет строительство спального корпуса с хореографическими залами для воспитанников Академии танца Бориса Эйфмана (Большая Пушкарская улица, 9).

Сейчас завершаются возведение монолитного каркаса и фасада здания, прокладка внутренних инженерных сетей, обустройство кровли и монтаж витражных конструкций. Также продолжаются отделочные работы, проинформировали представители подрядчика.

В апреле специалисты приступят к монтажу металлических дверей и прокладке внешних инженерных коммуникаций, включая системы теплоснабжения, канализации и водоснабжения.

Завершение строительных работ на этом объекте намечено на декабрь 2025 года.