Воскресенск, Коломна и Чехов стали лидерами недели по числу лотов на торгах

Воскресенск, Коломна и Чехов возглавили список округов по количеству объектов, выставленных на земельно-имущественные торги за минувшую неделю. Всего в Подмосковье предложили 185 объектов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области за минувшую неделю выставил на земельно-имущественные торги 185 объектов. Больше всего лотов предложили в Воскресенске, Коломне и Чехове. Сейчас прием заявок открыт более чем по 100 лотам в Воскресенске, 60 — в Коломне и 110 — в Чехове.

В деревне Расловлево городского округа Воскресенск можно приобрести в собственность земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 5 соток. Начальная цена — 246 025 руб.

С начала 2026 года победителям аукционов в Воскресенске передали 55 земельных участков в аренду и 29 в собственность. В Коломне — 33 участка в аренду и 62 в собственность, в Чехове — 44 и 97 соответственно.

Информация об объектах доступна на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ. Там можно выбрать земельный участок или коммерческую недвижимость.

У комитета по конкурентной политике есть канал в мессенджере МАКС «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья». В нем регулярно публикуют подборки актуальных лотов, сведения об аренде и покупке земли, поиске имущества и участков на торгах. Также доступны пошаговые инструкции по подаче заявки на аукцион и выкупу арендованного участка.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.