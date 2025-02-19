Воробьев: в 2025 г в Подмосковье капитально отремонтируют более 4,4 тыс. домов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье в этом году капитально отремонтируют 4 419 многоквартирных домов (МКД), также заменят свыше 360 лифтов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Московской области около 57 тыс. МКД. С 2014 года по программе капремонта в порядок приведено 18 845 МКД, в которых проживает более 3 млн жителей. Губернатор назвал программу капремонта в регионе самой масштабной в стране.

«План на этот год — около 4,5 тыс. домов. Таким образом, условия проживания улучшат еще более 650 тыс. человек. Кровли, фасады, системы электро- или газоснабжения — перечень работ, как правило, внушительный», — рассказал Воробьев.

Лифты в МКД также обновят. По словам губернатора, давно заменили уже те подъемно-транспортные устройства, которым более 25 лет, однако работа в этом направлении продолжается. В МКД Подмосковья порядка 65 тыс. лифтов. С 2014 года заменили 13,7 тыс., в этом году установят еще 362.