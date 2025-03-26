Воробьев проверил ход строительства образовательного комплекса в Котельниках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках. Он рассчитан почти на 2500 мест и будет построен к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Глава региона отметил, что в Котельниках высокая плотность населения. 1 сентября 2024 года здесь уже сдали в эксплуатацию большую школу, а в 2026 году введут крупный образовательный комплекс, рассчитанный почти на 2500 детей дошкольного и школьного возраста.

«Главная задача при запуске таких объектов — наличие квалифицированных педагогов, особенно по точным наукам. Поэтому уже сейчас нам нужно подумать о том, чтобы в каждом классе были учителя с необходимой компетенцией и опытом. Школа должна начать работать 1 сентября следующего года, время еще есть, но очевидно, что такие масштабные проекты необходимо готовить к открытию заранее», — сказал Воробьев.

В здании из 4 этажей в микрорайоне Опытное поле расположится школа на 2100 учеников: 800 — из начальных классов, 1300 — из старших и средних, а также детский сад для 350 малышей. Ближайшая к микрорайону школа сильно перегружена, в ней не хватает общественных пространств и кабинетов. Для комфорта учеников жители попросили построить новое образовательное учреждение.

Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня»

Ход строительства

Строительство воспитательно-образовательного комплекса стартовало в апреле прошлого года. На данный момент он готов на 35%. На площадке трудятся 200 рабочих и 9 единиц техники. Закончены обустройство кровли, армирование конструкций, возведение парапета и вентиляционных шахт. Также специалисты проложили электрические сети, смонтировали системы теплоснабжения и канализации.

Первый вице-президент компании-подрядчика Илья Демидов отметил, что сейчас завершается монолитная работа. По школе она проведена в полном объеме, по детскому саду работы завершат в июне.

«Параллельно с этим в школе идет кладка наружных стен, мы также приступили к внутренним инженерным сетям. У нас была проведена большая работа по выносу кабельных сетей, но со всеми сложностями мы справились. Сейчас идем в графике, поэтому уверены, что 1 сентября воспитательно-образовательный комплекс откроет свои двери», — заявил Демидов.

Новые возможности для детей

Детский сад будут посещать 14 групп, школу — 84 учебных класса. Для детей сделают 4 спортивных, актовый зал на 800 человек, 2 библиотеки, помещение для технологии, столовая на более чем 1000 мест и медпункт. На территории комплекса будут игровые и спортивные площадки.

Дети смогут предметно изучать науки, развивать творческие и технические способности. Начальную школу оборудуют классами для мехатроники, робототехники, промышленного дизайна, инженерной техники, программирования, конструкционных материалов, основ изобретательности и т. д.

«Всего в этом году мы построим в Подмосковье 17 школ и 10 детских садов. Кроме того, в каждом округе у нас реализуется президентская программа капитального ремонта. В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.