Воробьев: почти 800 детей-сирот из Подмосковья в 2026 году получат квартиры

Подмосковье — один из регионов-лидеров по выдаче квартир детям, оставшимся без попечения родителей. В 2026 году собираются предоставить жилье 789 таким гражданам, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С 2013 года квартиры в Подмосковье получили уже более 9 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. Московская область — первый регион, где сиротам выдают жилищные сертификаты не с 23 лет, как в иных субъектах РФ, а с 18.

Наличие своей квартиры дает оставшимся без попечения родителей уверенность, чувство стабильности. Это важный момент для таких детей. Возрастное ограничение уменьшили до 18 лет, чтобы у них был больший срок на обустройство жилья. Также дети могут определиться с грядущими планами, отметил Воробьев.

Оставшиеся без попечения родителей могут выбрать, получить готовое жилье или самостоятельно приобрести квартиру в любом населенном пункте Московской области с использованием сертификата. Альтернатива появилась в регионе с 2023 года, добавил губернатор.

«Видим, что второй вариант становится все популярнее. В 2026 году мы планируем обеспечить жильем 789 сирот, и большинство — 732 участника программы — собираются воспользоваться сертификатами. Это удобно и просто, весь процесс переведен в „цифру“: подать заявление можно через региональный портал госуслуг, что избавляет от лишних поездок и бумажной волокиты. Больше нет необходимости приходить в МФЦ или опеку — сертификат доступен в личном кабинете», — рассказал Воробьев.

О сертификате

В 2023 году сертификат выбирали только две трети из тех, кто подал заявку. В 2024-м их было более 82%. В 2025-м доля выросла до 87%. В 2026-м она может увеличиться до 93%.

Сертификат дает возможность заявителям выбрать жилье по площади, местоположению, планировке и ряду иных параметров. То, какую сумму выдавать, высчитывают на основе цены «квадрата» в выбранном муниципалитете.

Расчетные габариты квартиры — 33 квадратных метра. В случае наличия своих денег их можно добавить и приобрести жилье покрупнее.

Детям-сиротам в качестве альтернативы региональной мере поддержки дают возможность выбрать федеральную выплату. Они могут получить жилищный сертификат, который в рамках федерального закона выдают в 23 года. Благодаря ему приобрести жилье можно в любой точке РФ. В 2026 году подобной возможностью в Московской области собираются воспользоваться два заявителя.

В регионе около 99% детей-сирот определены в приемные семьи. Остальные проживают в семейных центрах. Большинство из них — дети, за которыми должны круглосуточно следить врачи.

Жилье для сирот

Дмитрий Дудкин поделился, что пять лет назад переехал из Донецка в Подмосковье. Там его отправили в приемную семью. За короткий срок встал в очередь на получение жилья.

В 2025 году, незадолго до достижения 18 лет, Дудкин выбрал получить жилищный сертификат. Затем начал искать квартиру. Он хотел жить в Люберцах неподалеку от приемной семьи и рядом с Москвой. Теперь Дудкин живет в получасе от близких.

Выходец из семейного центра «Дмитровский» Станислав Новиков получил жилье в современном 14-этажном ЖК в Дмитрове. Он живет вместе с лабрадором Боней. Собаку в 2019 году передал центру Андрей Воробьев.

Егор Куликов с использованием жилищного сертификата купил «однушку» в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Это жилье с ремонтом в новостройке.

Куликов выразил мнение, что сертификат — удобная вещь. Он дает возможность купить жилье, которое нравится.

«Я выбрал жилье в Балашихе, потому что это мой родной город, и уже через пару недель переехал туда вместе со своей семьей», — добавил молодой человек.

Другие меры поддержки для детей-сирот

Помимо предоставления квартир и сертификатов, в Подмосковье есть и иные меры поддержки для детей-сирот. Среди них ежемесячные выплаты, возможность бесплатно ездить на общественном транспорте. Еще таким ребятам предоставляют бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Внимание уделяют и учащимся. Студентам университетов и колледжей предоставляют губернаторскую стипендию, выдают ежегодные пособия и единовременную выплату по завершении образовательного учреждения.

