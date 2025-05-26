Воробьев: нужно разобраться с плохими домами, не признанными аварийными

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципальных образований призвал обратить внимание на то, что в регионе имеется ветхое жилье, не признанное аварийным.

«Есть ряд домов не признанных аварийными, где живут семьи и дети, где условия никуда не годятся. Главам нужно обратить на это внимание», — сказал Воробьев.

Он поручил главам округов уделить внимание проблеме жилого фонда, находящегося в плачевном состоянии, но при этом не признанного аварийным.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил ранее губернатор.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.