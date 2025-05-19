Воробьев: дети-сироты с 2025 года могут получить жилищный сертификат онлайн

В Подмосковье дети-сироты, у которых нет жилья, по достижении 18 лет могут получить квартиру или жилищный сертификат на ее приобретение. Последний они применяют чаще, поскольку это более быстрый и удобный вариант. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что с 2025 года сироты могут получить сертификат в электронном виде, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Он отметил, что всем людям важно обладать собственным жильем. Особенно тем, у кого нет близких и родных. В Московской области стараются позаботиться о детях-сиротах. С 2013 года в регионе решают их жилищный вопрос.

«Выдали уже более 8 тысяч квартир, и в этом году планируем предоставить еще 916. Одна из ключевых задач — сделать этот процесс максимально простым и удобным. С 2023 года предоставляем возможность приобрести жилье с помощью жилищного сертификата. Благодаря ему у молодых людей есть выбор — квартира может находиться в любом городе Подмосковья, рядом с работой или учебой, предпочтительного метража. В этом году мы сделали так, что сертификат можно получить в электронном виде. Теперь вообще не нужно никуда ходить — достаточно подать заявку на региональном портале госуслуг, и документ придет в личный кабинет», — сказал Воробьев.

Он отметил, что, согласно федеральному закону, сертификаты сиротам выдают с 23 лет. Однако Подмосковье стало первым регионом в РФ, который уменьшил планку до 18 лет. Область лидирует по объему предоставленных квартир.

Квартиры для детей-сирот

В 2025 году квартиры получили 327 детей-сирот из 916. 292 из них применяли сертификат. Подобным образом собираются купить квартиру около 800 человек.

В числе первых, кто обзавелся жильем, оказался 18-летний Станислав Малютин из Балашихи. Он купил квартиру в микрорайоне Новое Павлино.

Малютин рассказал, что для квартиры все приобретал самостоятельно. Первое, что выбирал, — цвет. Ему нравятся светлые и серые оттенки. Для Малютина также было важно, чтобы жилье находилось неподалеку от места, где он рос и сейчас работает.

Когда Малютин узнал об этом варианте, то понял, — перед ним квартира-мечта. От жилья он в восторге — ему комфортно, а жилье красивое.

Молодой человек рассказал, что купить квартиру с помощью электронного сертификата было легко и просто. Он подал заявление на региональном портале госуслуг. Через несколько дней в личный кабинет было отправлено решение с указанием суммы сертификата. После этого Малютин начал поиск жилья.

Сертификат молодому человеку выдали в феврале. Жилье он уже выбрал. Оставалось только договориться с продавцом. Он назвал реквизиты счета для отправки средств, после чего через две недели уже въехал в жилье.

У жилищного сертификата есть много плюсов. Самое главное — дети-сироты сами определяются с квартирой, в которой хотят жить. Они могут приобрести жилье не только по месту жительства, но и в любом округе. Если есть и свои деньги, то можно добавить их и приобрести имущество более крупного размера. Также заключается прямой договор купли-продажи. Благодаря этому длительность покупки квартиры сокращается с шести-девяти до полутора-двух месяцев.

Сумму сертификата рассчитывают на основе цены квадратного метра в определенном муниципалитете. Минимальный размер площади составляет 33 квадратных метра. Квартиру сразу оформляют в собственность. Чтобы обезопасить детей-сирот от аферистов, деньги отправляют на счет того, кто продает жилье.

В Московской области живут около 22 тыс. детей-сирот. Около 99% из них пребывают в приемных семьях. Остальные находятся в семейных центрах — преимущественно те, кому нужно круглосуточное медицинское сопровождение.

Для детей-сирот действуют и иные меры поддержки. Им предоставляют ежемесячные выплаты, социальную карту для бесплатного проезда по Московской области и столице, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Дети, которые проходят обучение в вузах и колледжах, получают губернаторскую стипендию, ежегодное пособие, выплату при выпуске из учебного заведения.