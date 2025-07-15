Воробьев: 8 бараков снесут в Дубне до конца 2028 года и построят там новые дома

До конца 2028 года в подмосковной Дубне снесут восемь бараков 1930-1940-х годов постройки. Вместо них построят семь комфортных многоквартирных домов, куда переселят жителей, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей поездки в округ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Возведение комфортных новостроек — одна из важных задач для Дубны. Вопрос стал особенно актуален, когда начал работать проект NICA, в котором участвуют множество ученых. На территории округа есть старые бараки. Их возвели около 80 лет назад, и там проживают семьи.

Воробьев во время рабочей поездки в Дубну проверил, как проводится программа расселения аварийного жилья и комплексного развития территорий (КРТ). Губернатор Подмосковья поговорил с переселенцами и работниками ОЭЗ «Дубна». Недавно они переехали в одну из возведенных новостроек.

«В Дубне пять МКД в переулке Дачный и по улице Заречной включены в госпрограмму расселения аварийного жилья, 10 человек уже получили новые квартиры, еще 133 ждут своей очереди, и мы работаем над этим вопросом. Дубна — это особый город для страны, научный, образованный, интеллигентный, и приятно, что здесь строят жилье хорошего уровня. Мы приехали посмотреть дом, возведенный по программе КРТ, которую поддержал президент (России Владимир Путин – ред.)», — сказал Андрей Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Губернатор Подмосковья сказал спасибо компании-застройщику. Он выразил надежду, что фирма и далее будет с опережением графика расселять людей.

«Чтобы приезжали и оставались молодые перспективные ученые, развивались промышленные предприятия в ОЭЗ, нужны современные стандарты — это касается МКД, благоустройства территории, социальной инфраструктуры и так далее. Поэтому было решено в Дубне развернуть проекты КРТ, в том числе по улицам Тверской и Октябрьской. Это позволит вместо восьми бараков 1930-1940-х годов постройки возвести семь комфортных МКД», — добавил Воробьев.

В соответствии с договором застройщик взял обязательства расселить аварийные дома до июля 2028 года. 60 живущих там семей получат современные квартиры со всеми необходимыми удобствами и инфраструктурой. До этого жители бараков обращались к Воробьеву и просили улучшить жилищные условия. Среди них оказалась и Татьяна Кириллова.

Женщина призналась, что жила в бараке 43 года. Из удобств у них были только туалет и отопление. Вода шла холодная, помыться негде.

«И вот к Новому году нам выдали ключи от квартиры в МКД и у нас теперь есть горячая вода! А еще у нас два балкона! В общем, разница между тем, где мы жили, и где живем сейчас как между зимой и летом. Мне здесь очень нравится: тепло, хорошо, уютно», — рассказала Кириллова.

Другая местная жительница, Людмила Юсова, рассказала, что ее семья жила в бараке 42 года. Они ждали улучшения жилищных условий. Женщине нравится дом и квартира — они современные. Квартиру выдали с ремонтом и сантехникой. Там все было сделано, можно было сразу заселиться и начать жить.

Инвестор начал расселение, не дожидаясь возведения первых двух домов. Две семьи смогли переехать, и одна семья готовится заселиться в современное жилье, которое застройщик возвел еще до проекта КРТ.

Генеральный директор ООО «Специализированный застройщик Ин-групп Маленький» Александр Велигодский рассказал, что было принято решение передать квартиры в домах, которые возводятся не в рамках КРТ, а на коммерческой основе, людям, живущим в наиболее аварийных домах, инвалидам, и семьям с детьми. Также шесть семей начнут жить в доме, который собираются сдать к Новому году. Остальные планируют расселить через два-два с половиной года в новостройки, возведенные в рамках КРТ.

Суммарно в Подмосковье в 2025 году из аварийного жилья собираются переселить около 10 тыс. человек в рамках госпрограммы, в том числе, с использованием жилищных сертификатов. Также в 13 округах в работе находятся 19 проектов реновации.

Жилищный сертификат позволяет оплатить приобретение нового жилья за счет государства. Воспользоваться им могут те люди, чьи дома признали аварийными и включили в государственную программу.

Жилье должно быть куплено до того, как дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Есть и другое условие. На момент признания жилья аварийным, у переселенца не должно быть права собственности на иное жилое помещения.

Цена одного «квадрата» расселяемой площади — 174,8 тыс. рублей. Жилец получается компенсацию за минимум 28 квадратных метров, то есть, около 4,9 млн рублей. Это наименьшая сумма, которую выдадут человеку, даже если его квартира была меньше по размеру.

По сертификату люди могут купить квартиру в новостройке в любом округе Подмосковья. Жилье может быть с отделкой, без нее или в ипотеку.

Также у переселенцев будет возможность приобрести жилье и меньшей площади, однако для этого им необходимо будет соблюсти нормы постановки на учет в качестве нуждающегося.

Остаток выкупной собственности можно потратить на улучшение жилищных условий. Так, можно сделать ремонт, приобрести кухню или потратить средства другим способом.

Заявления на выдачу сертификата в Московской области будут принимать с 1 июня по 1 августа 2025 года. Воспользоваться им можно до 1 октября.