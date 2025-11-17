Волокита и рост цен: что происходит с частным сектором в пределах Москвы

В Москве сокращается рынок продажи домов в частном секторе. Оформление такой недвижимости отличается особенной сложностью, цены постоянно растут, а сделки чаще всего начинаются с сарафанного радио, сообщает MIR24.TV .

Например, стоимость частного дома в Лианозово начнется от 50 миллионов рублей. В Поселке художников на Соколе и в Серебряном бору — от 70 до сотен миллионов рублей.

По словам аналитика в сфере недвижимости Ольги Клещевой, в этих местах дома чаще всего выбирают из-за расположения участка.

«Часто бывают сложные истории внутри семей, связанные с какими-то наследственными историями. Поэтому эти сделки, действительно, сложные, и сложность сделок, которые присутствуют во многих из этих объявлений, она тоже добавляет определенный значимый процент в этой цене», — заявил аналитик в сфере недвижимости Алексей Попов.

Самый распространенный вид получения такого жилья — по наследству. В СССР государство предоставляло особняки за достижения в культуре и науке, затем они доставались детям и внукам.

Сегодня у наследников и потенциальных покупателей возникают проблемы с оформлением права собственности, и в итоге они выбирают квартиры в высотках.

