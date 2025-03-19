Во Фрязине продолжается капремонт детского сада № 2 «Колокольчик»

В рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» продолжается масштабное обновление детского сада № 2 «Колокольчик» на улице Ленина во Фрязине. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Этот детский сад, построенный еще в 1960 году, долгие годы нуждался в серьезном ремонте. И вот сейчас, благодаря усилиям и поддержке, он преображается на глазах.

На данный момент демонтажные и кладочные работы выполнены на 95%, частично оштукатурены стены, активно ведутся работы по обустройству кровли, идут работы по замене окон.

На следующей неделе строители приступят к монтажу инженерных сетей, что станет важным этапом в обновлении инфраструктуры детского сада. В планах — новый фасад, современные входные группы, обновленные внутренние помещения, инженерные и электрические сети, а также современное оборудование для обучения и развития малышей.

«Вместе мы создаем комфортные условия для наших детей!» — отметил глава округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.