Во дворе в Алексеевском районе ликвидирован заброшенный самострой

На северо-востоке Москвы территорию рядом с многоквартирными домами освободили от незаконной постройки, поделился начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Кирпичное строение площадью 35 кв. м находилось в районе по адресу: проспект Мира, вл. 116, стр. 2. Постройка не использовалась и имела неприглядный вид.

«Сотрудники ведомства установили, что сооружение является объектом самовольного строительства: не состоит на техническом и кадастровом учете и не оформлено в собственность. Участок под цели строительства также не предоставлялся — фактически строение размещалось на территории общего пользования. Приняты меры по сносу незаконной постройки», — сказал Бобров.

Демонтаж был осуществлен силами Госинспекции по недвижимости в полном объеме, территория расчищена от строительного мусора, выровнена и приведена в порядок.