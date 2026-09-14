Власти прорабатывают льготную ипотеку для рынка жилья Крыма

сегодня в 17:31

Власти Крыма и федеральное правительство прорабатывают льготную ипотеку, которая должна поддержать рынок недвижимости и строительные компании, сообщает «Крым 24» .

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал, что региональные и федеральные власти прорабатывают льготную ипотечную программу. Она должна поддержать рынок недвижимости и активизировать работу строительных компаний.

Также власти готовят меры помощи сельскому хозяйству. Отрасль сталкивается с проблемами урожая, хранения продукции и проведения уборочных работ.

Константинов отметил, что власти Крыма совместно с федеральным правительством поддерживают предприятия и ключевые отрасли экономики, несмотря на сложности, связанные с искусственно созданным кризисом.

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