Власти Петербурга помогли купить жилье 130 семьям с детьми-инвалидами

сегодня в 17:47

Власти Санкт-Петербурга завершают программу социальных выплат для семей с детьми с особенностями развития. Более 130 семей уже получили финансовую поддержку для покупки или строительства жилья, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Реализованная финансовая поддержка составляет 98% от запланированного на 2024 год объема. Благодаря дополнительному финансированию, выделенному по распоряжению губернатора Александра Беглова, бюджет программы достиг 1,48 млрд рублей.

В этом году более 5 тыс. семей получат помощь для приобретения жилья.

«Северная столица продолжает успешно решать задачу по улучшению жилищных условий для семей с детьми-инвалидами», — заявил Беглов.

В результате этой программы очередь на получение жилья сократилась на 43%, а срок ожидания выплат для семей с детьми-инвалидами теперь составляет менее года.