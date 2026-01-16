Власти Нового Уренгоя обновили регламент соцвыплат на жилье для молодых семей

В Новом Уренгое утвержден новый регламент предоставления социальных выплат из федерального бюджета молодым семьям на приобретение или строительство собственного жилья. Предыдущий документ, регулировавший эту муниципальную услугу, более не действует. Подробную информацию о том, кто имеет право на субсидию и какие документы необходимо предоставить, рассказал «Север-Пресс» .

Претендовать на социальную выплату могут семьи, где возраст каждого из супругов (или единственного родителя в неполной семье) не превышает 35 лет. В частности, это относится к семьям с одним или несколькими детьми, где один из супругов не имеет гражданства Российской Федерации; неполным семьям, состоящим из одного родителя, являющегося гражданином РФ; неполным молодым семьям (граждане РФ), где одинокий родитель воспитывает одного или более детей; семьям, которые признаны органом местного самоуправления нуждающимися в жилом помещении.

Для оформления выплат молодым семьям потребуются заявление на участие семьи в программе; документы, удостоверяющие личность; свидетельства о регистрации актов гражданского состояния; удостоверение ветерана боевых действий (при наличии), подтверждающее право на льготы; сведения о доходах — документы, подтверждающие наличие облагаемого налогом дохода, документы, подтверждающие получение социальных выплат или пособий, банковская выписка, подтверждающая наличие собственных средств на счетах членов молодой семьи, справка из банка о максимально возможной сумме кредита на приобретение жилья, предоставляемого участникам программы; медицинское заключение о наличии у гражданина тяжелого заболевания, исключающего совместное проживание в одной квартире (если имеется); справки об имуществе, наличии ипотеки или договора участия в долевом строительстве.

Подать документы можно через портал «Госуслуги», в филиале МФЦ, а также в городской администрации.

Выплаты имеют строго целевое назначение. Средства предназначены для улучшения жилищных условий: приобретения жилья, строительства дома, оплаты первоначального взноса по ипотеке или ее досрочное погашение.

Ранее новоуренгойские власти утвердили порядок предоставления выплат горожанам, участвовавшим в программе поддержки молодых семей, но исключенным из нее из-за возраста. Теперь они смогут получить социальную выплату на покупку или строительство жилья по упрощенной процедуре.

