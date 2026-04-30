Власти Нижнего Новгорода направили 2 млрд рублей на жилье сиротам

165 человек получили выплаты на покупку квартир в Нижнем Новгороде в 2026 году

В бюджете Нижегородской области на 2026 год предусмотрено более 2 млрд рублей на обеспечение жильем детей-сирот, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное министерство социального развития.

С октября 2025 года в регионе действует дополнительная мера поддержки — выплата на приобретение жилья в собственность для детей-сирот старше 18 лет. В 2026 году объем финансирования этой программы вырос в шесть раз по сравнению с 2025 годом.

Региональной выплатой уже воспользовались 165 человек. Полученные средства позволили им приобрести жилье в собственность. В министерстве уточнили, что на данный момент израсходован весь объем средств, предусмотренный на эту меру поддержки в 2026 году.

«Соответственно, на данный момент все запланированные на этот год сертификаты выданы», — констатировали в Минсоцполитики.

В ведомстве подчеркнули, что региональная выплата является альтернативным способом решения жилищного вопроса.

«За ними сохраняется право на обеспечение жильем в рамках федерального законодательства», — пояснили в министерстве.

