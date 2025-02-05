Власти Мытищ через суд требуют вернуть землю под ТЦ рядом с «Лосиным островом»

Затянувшийся процесс строительства торгового центра суммарной площадью 175 тыс. квадратных метров неподалеку от национального парка «Лосиный остров» в Мытищах вызвал реакцию муниципальных властей. Они планируют расторгнуть контракт с инвестором об аренде площадки, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на арбитражную картотеку.

В 2014 году на участке собирались возвести торговый центр «Рио». Его цена должна была составить 300 млн долларов.

Администрация городского округа Мытищи начала судиться с ООО «Георесурс» в Арбитражном суде Московской области. Муниципальные власти требуют расторгнуть договор аренды 23 гектаров рядом с КАД, после чего вернуть площадку истцу.

Помимо этого, администрация городского округа Мытищи требует взыскать с «Георесурса» задолженность за аренду в размере 51,2 млн рублей.