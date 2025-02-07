Власти Москвы рассказали, как бизнес поддерживает развитие спортивной инфраструктуры

Около 170 спортивных объектов построили в Москве за 14 лет при поддержке бизнеса

Мэр Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в Москве при поддержке бизнеса. Успешные проекты, такие как многофункциональный комплекс «Хоккейный город Сколково», стали возможны благодаря привлечению частных инвестиций, сообщает «Царьград» .

С 2011 года в столице построено 327 спортивных объектов, более половины из которых (168) — за счет инвесторов. До 2027 года планируется построить еще 101 объект, 91% из них будут финансироваться частным капиталом.

Ключевым проектом является «Хоккейный город Сколково» в инновационном центре «Сколково» с объемом частных инвестиций около 3,4 млрд рублей. Комплекс будет включать хоккейную школу и школу фигурного катания, совмещая ледовые тренировки с занятиями в спортзале и специализированных тренажерах, а также другие виды спорта.

Рядом расположена школа «СКОЛКА», созданная по концессионному соглашению. 10% времени работы спорткомплекса будет отведено для льготного посещения. Концессионный механизм позволит городу и бизнесу совместно развивать инфраструктуру на взаимовыгодных условиях.

Ледовый дворец будет финансироваться концессионерами, но после ввода в эксплуатацию перейдет в собственность города, а концессионеры сохранят право на его эксплуатацию в течение срока действия соглашения. Также Москва активно сотрудничает с бизнесом для экономического роста и создания социальных объектов.