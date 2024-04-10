Власти Екатеринбурга должны Росгосцирку 85 млн руб из-за отобранной земли

В Екатеринбурге Росгосцирк отсудил у городской администрации компенсацию в размере 85 миллионов рублей. Представители учреждения обратились в суд из-за спора об участке земли, который вернула себе местная мэрия, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на решение инстанции.

В распоряжении Росгосцирка был участок площадью более 36 тысяч квадратных метров. Его поделили на три части во время межевания, и одну из этих частей захотели вернуть екатеринбургские власти. После этого цирк затребовал с мэрии компенсацию и обратился в суд.

Иск удовлетворил Арбитражный суд, что обязало администрацию Екатеринбурга выплатить истцу 85-миллионную компенсацию — долг в 78 млн руб., проценты на 7 млн руб. и госпошлину в размере 200 000 рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Власти уральской столицы все еще могут его оспорить.