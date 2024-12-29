Владислав Овчинский: в Зеленограде демонтировали долгострой

Подошел к концу снос полуразрушенного производственного комплекса в Зеленограде, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объект располагался по адресу: Зеленоград, территория «Алабушево», на пересечении проездов № 683 и № 684.

«Строительство здания велось с 2011 по 2019 годы, затем было приостановлено. Для решения вопроса по ликвидации долгостроя объект взяла в работу Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. Контракт с застройщиком был расторгнут в 2022 году в судебном порядке. Сейчас площадка освобождена, объект демонтирован», — прокомментировал Овчинский.

В городе действует особая правовая процедура: городские власти определяют здания, представляющие угрозу безопасности, и обращаются в судебные инстанции. Суд, в свою очередь, привлекает квалифицированных специалистов для оценки техсостояния строений. На основании экспертизы принимается решение о демонтаже или реконструкции объекта.

В настоящее время на 690 объектах незавершенного строительства возобновлено функционирование. Из них 204 объекта сданы в эксплуатацию, работы возобновлены на 274 объектах, а на 212 площадках проведена разборка конструкций, идет благоустройство территорий.