Владимир Щекин стал «Человеком года» по версии BRICS Property Awards

Основатель и владелец «Группы Родина» Владимир Щекин победил в номинации «Человек года» BRICS Property Awards 2026 за вклад в развитие градостроительной отрасли, сообщает 360.ru .

Международное жюри под председательством главы Минстроя Ирека Файзуллина отметило геопортал, который предприниматель разработал совместно с Высшей школой экономики. Платформа объединяет геопространственные и обезличенные данные о городской среде, помогает оценивать потребности жителей и экономически обосновывать градостроительные решения.

«Подобные инструменты открывают возможности для перехода от нормативов к планированию на основе данных. Разработка отражает стремление Щекина внедрять научные исследования и искусственный интеллект в практику российского девелопмента», — подчеркнули в пресс-службе «Группы Родина».

Щекин занимается развитием территорий свыше 20 лет. В 2014 году он вместе с Антоном Винером основал «Группу Родина». Компания входит в пятерку лучших премиальных застройщиков страны по версии Forbes. Она возвела более двух миллионов квадратных метров недвижимости и создала почти 500 тысяч квадратных метров социальной, спортивной и общественной инфраструктуры.

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