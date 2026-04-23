Владимир Щекин представил проекты на ParkSeason Expo 2026

Фото - © Пресс-служба Группы «Родина»

Группа «Родина» приняла участие в международном форуме ParkSeason Expo 2026, который прошел в выставочном комплексе «Тимирязев центр». На пленарной сессии о развитии комфортной городской среды выступил совладелец компании Владимир Щекин. В дискуссии также участвовали замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин и эксперты стран БРИКС.

«Современный девелопмент выходит далеко за рамки строительства. Он становится инструментом реализации национальных целей развития — от укрепления здоровья нации и повышения рождаемости до формирования комфортной среды и роста производительности труда. Поэтому Группа Родина видит свою миссию в создании территорий, объединяющих архитектуру, спорт, образование, культуру и технологии в единую систему заботы о будущем. Именно так девелопмент превращается в форму служения стране», — отметил Владимир Щекин.

Он представил «Район российских дизайнеров» со спортивно-образовательным комплексом «Черный кристалл» и ландшафтным парком, квартал «СОЮЗ» с инфраструктурой для 20 видов спорта на 7 гектарах, а также семейный кластер «Родина Парк» рядом с заповедником «Долина реки Сетунь».

По словам Щекина, компания использует обезличенные данные банковских транзакций и операторов связи для оценки влияния среды на здоровье и поведение жителей.

«Мы уже видим измеримый эффект от вложений в спортивную и другую инфраструктуру в наших кластерах: растет вовлеченность в спорт — плюс 22% к посещаемости секций, увеличиваются инвестиции семей в образование, снижаются траты на сладкое и алкоголь. Чем ближе спорт и культура — тем выше качество жизни и ниже нагрузка на систему здравоохранения», — подчеркнул Владимир Щекин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.