Владимир Ефимов: в Москве по реновации расселили 857 старых домов

По программе реновации в Москве завершили переселение 857 старых домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации расселение затронуло свыше 1080 домов, в 857 из них этот процесс полностью завершен. Больше всего зданий освободили на юго-востоке столицы — 138, на востоке — 124, на западе — 110. Впоследствии дома демонтируют, на месте сноса построят жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой», — отметил Ефимов.

Сегодня под строительство жилья по программе реновации подобрали 653 площадки суммарной площадью порядка 10,8 млн кв. м.

«Из 857 расселенных домов 286 зданий освободили в этом году. Более 44,9 тыс. москвичей, которые в них ранее проживали, переехали в новые квартиры в современных жилых комплексах, расположенных во всех округах столицы», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Он добавил, что по количеству переданных для заселения новостроек в текущем году лидером является ВАО, где столица подготовила для жителей 16 ЖК, на втором месте — СВАО с 8 ЖК, а на третьем — ЗАО и ЮВАО, в которых передали по 7 новостроек.

Всего в домах, которые расселили по программе реновации, жили 143 тыс. человек.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в ЮВАО 25,3 тыс. москвичей из 138 освободившихся старых домов оформили документацию на современное жилье и переехали в новостройки.

«В Восточном административном округе квартиры от города по программе реновации получили около 19,3 тыс. человек, проживавших в 124 расселенных домах, в Западном — почти 17,8 тыс. москвичей из 110 таких зданий», — сказал Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин включил в перечень территорий для строительства ЖК под переселение по реновации 22 новые площадки.

Подробную информацию о программе можно найти на сайте mos.ru. Больше о домах и квартирах по реновации можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года, касается порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. В прошлом году в городе передали для заселения 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить реализацию программы реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних лет по программе федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.