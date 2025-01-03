Владимир Ефимов: Центр сборных команд РФБ готов на 50%

В столице ведется возведение Центра сборных команд Российской федерации баскетбола. На данный момент его строительство завершено на 50%, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Спорткомплекс будет находиться на территории ЖК «Новое Внуково», который расположен в поселке Кокошкино района Внуково. В объекте спроектировано три тренировочные баскетбольные площадки, одна из них будет с трибунами на 318 посадочных мест.

«В настоящее время на объекте полностью возвели монолит, продолжают монтировать металлоконструкции и прокладывать наружные инженерные коммуникации. В здании начались каменные и фасадные работы. Общая площадь четырехэтажного центра с подземной частью будет почти 9 тыс. кв. м. Завершить строительство спорткомплекса планируют в текущем году», — поделился заместитель мэра.

Проект будет реализован на средства частных инвесторов. В рамках программы поддержки создания рабочих мест, город предоставит инвестору льготы по платежам за изменение целевого назначения з/у под строительство жилых домов в обмен на создание новых рабочих мест.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в этом году почти в три раза была увеличена льгота для инвесторов, которые строят спортивные объекты по программе создания МПТ. Благодаря возведению Центра сборных команд Российской федерации баскетбола в ТиНАО трудоустроиться рядом с домом смогут более 200 человек.

Окрестности будут облагорожены и озеленены. Перед зданием обустроят остановку для автобусов, парковку, велостоянку и зону отдыха со скамейками. Центральным элементом станет фасад с главным входом, стилизованный под баскетбольную корзину.

«Объекты возводят как за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу города Москвы, так и с помощью инвесторов. Например, весной этого года возвели крытую ледовую арену с искусственным льдом в Щербинке. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию спорткомплекс в районе Внуково станет крупнейшей площадкой подготовки сборных команд по баскетболу», — сказал глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Развитию спортивной инфраструктуры ТиНАО уделяется повышенное внимание.

В Мосгосстройнадзоре сообщили, что возведение объекта идет под контролем ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в планах до конца года — завершить строительство еще 8 спортобъектов.