Владимир Ефимов: новую школу построили в районе Щербинка в ТиНАО

Планируется, что школа начнет работу 1 сентября 2024 года.

«Инвестор завершил строительство школы площадью 19 тысяч квадратных метров в районе Щербинка. В будущем объект передадут в систему образования города Москвы. Школа рассчитана на 1,2 тысячи мест. Она соответствует требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды, столичным стандартам качества и оснащения. Застройщик уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а 1 сентября этого года школа начнет свою работу. Всего с момента присоединения новых территорий к столице в 2012 году там возвели 147 объектов образования», — прокомментировал Владимир Ефимов.

Четырехэтажное здание вмещает в себя четыре функциональных блока. В нем будут находиться универсальные и специализированные кабинеты, помещения для кружковых и индивидуальных занятий, медиатека, зал для проведения мероприятий, спортзалы с раздевалками и душевыми, уютный обеденный зал. Помимо этого, в холле будут предусмотрены гардеробные и зоны ожидания для родителей. Известно, что проект строительства школы был реализован в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, утвержденной постановлением Сергея Собянина, уточнил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «Всего в обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка девелоперы построят в ТиНАО 19 объектов образования. В результате в округе появится более 1,8 тыс. дополнительных рабочих мест для педагогов и административного персонала», — добавил Максим Ликсутов. В скором времени подойдет к концу благоустройство и озеленение прилегающей территории. Также там будет организована зона отдыха. ЖК «Алхимово» — современный ЖК, расположенный в районе Щербинка около одноименной деревни. На территории микрорайона уже введено в эксплуатацию 7 жилых домов, а в прошлом году тут был возведен детский сад на 275 мест. «В развитии ТиНАО столица придерживается принципа сбалансированной застройки. Чем больше строится жилья, тем больше появляется социальных объектов», — заключил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.