Владимир Ефимов: 51 новостройка в САО готова к заселению по программе реновации

В Северном административном округе Москвы введен в эксплуатацию 51 новый дом в рамках программы реновации. Общая площадь жилья в этих зданиях составляет более 600 тыс. кв. м, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации началось в Северном административном округе в 2018 году, когда под заселение передали новостройки на Бескудниковском бульваре. На сегодня количество таких новостроек достигло 51. Общая площадь квартир в них составляет более 600 тыс. кв. м. В округе приступили к переселению или уже переехали более 22 тыс. москвичей. Всего в САО предстоит расселить 515 старых домов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что новые квартиры с улучшенной отделкой получат порядка 109 тыс. человек.

Одна из ключевых целей реновации — формирование комфортной городской среды. В новых домах первые этажи отводятся под социальные и бытовые объекты: аптеки, магазины, кафе, образовательные и досуговые центры, салоны красоты и другие заведения.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, новостройки расположены в восьми районах САО и рассчитаны более чем на 11 тыс. квартир. В Головинском и Бескудниковском районах введено по 15 домов, а в Дмитровском — 6.

«В подъездах новостроек оборудованы помещения для консьержей, колясочные и лифты. Придомовая территория благоустроена — там предусмотрены площадки для активного отдыха и спорта, установлены уличные светильники и камеры видеонаблюдения», — рассказал Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про реализацию программы реновации в Тимирязевском районе.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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