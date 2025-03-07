Владельцы земли за изменение ВРИ внесли более 572 млн рублей в бюджет Подмосковья

За два месяца 2025 года вид разрешенного использования своих земельных участков изменили 978 собственников в Московской области, в результате в бюджет региона поступило более 572 млн рублей. Всего за январь–февраль по расчету платы за изменение ВРИ направлено 1 481 положительное решение на общую сумму свыше 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Московской области за изменение вида разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использования, предусматривающий строительство капитального объекта, взимается плата. Воспользовавшись услугой министерства имущественных отношений на региональном портале госулуг, можно получить расчет размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка заранее.

Для этого собственнику (это может быть как физическое, так и юридическое лицо либо их уполномоченные представители) необходимо заполнить заявление, в котором указывается кадастровый номер участка и вид разрешенного использования, на который он планирует изменить действующий ВРИ.

После чего в течение 12 дней в личный кабинет заявителю поступит уведомление с расчетом платы за изменение ВРИ и реквизиты. Оплатив данную услугу, заявитель обращается в Росреестр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.