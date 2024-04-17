Владельцы земли за изменение ВРИ внесли 521 млн рублей в бюджет Подмосковья

На территории Московской области за первые три месяца 2024 года свыше 2 тысяч собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«За три месяца с начала года мы направили свыше 2,7 тысячи положительных решений на общую сумму более 2,4 млрд рублей. На сегодняшний день оплатили услугу по изменению ВРИ более 2 тысяч собственников на общую сумму порядка 521 млн рублей, что почти на 200 млн больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Чтобы узнать вид разрешенного использования земли, можно заказать выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости с помощью электронных сервисов на портале госуслуг, на сайте Росреестра, в офисах МФЦ или через сервис «Публичная кадастровая карта».

Глава ведомства также напомнила, что заявитель может рассчитать плату до обращения в Росреестр и принять решение об оплате процедуры заранее. Внесение изменений в ЕГРН осуществляется уже после внесения платы, которая подтверждает намерение собственника.

Услуга «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области» доступна на портале РПГУ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.