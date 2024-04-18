Владельцы самовольных гаражей Щелкова до 24 апреля должны предоставить документы

Владельцам самовольно установленных хозяйственных построек и гаражей, расположенных на землях, государственная собственность на которые не разграничена, необходимо обратиться в управление по благоустройству администрации Щелково до 24 апреля для предоставления документов, разрешающих установку данного объекта. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

При отсутствии разрешения на установку объектов необходимо будет демонтировать самовольно установленные строения и убрать мусор, оставшийся после демонтажа.

В случае неисполнения данного требования администрацией Щелкова будут приняты установленные законом меры по принудительному демонтажу незаконного строения.

Информацию можно получить по телефону: 8 (496) 561–11–53.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Он отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.