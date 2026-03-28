Владельцу незаконной стройки возле парка «Малаховское озеро» грозит крупный штраф

В поселке Малаховка городского округа Люберцы сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области, прокуратуры, полиции и администрации муниципалитета провели совместный рейд по факту строительства здания вблизи парка «Малаховское озеро». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

О том, что рядом с зоной отдыха строят трехэтажное здание, внешне похожее на склад, сообщили местные жители.

«В ходе рейда органы Государственного строительного надзора выявили отсутствие документов на строительство и другой разрешительной документации. Также на площадке нет информационного щита с данными застройщика. Органы прокуратуры взяли ситуацию на контроль», — сообщил заместитель директора МУ «Территориальное управление» — Красково — Малаховка Павел Максимкин.

Глава городского округа Владимир Волков лично контролирует ход проверок по данному участку.

Государственный строительный надзор направил в администрацию округа уведомление о выявлении самовольной постройки. Администрацией направлен иск в арбитраж суд для ликвидации самостроя. Владельцу грозит крупный штраф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.