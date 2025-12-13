Вице-спикер Госдумы предложил механизм защиты покупателей недвижимости

В России может появиться Государственный фонд гарантий для защиты добросовестных участников сделок с недвижимостью, сообщает газета «Известия» .

С такой инициативой 13 декабря выступил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов, направив обращение заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину.

«Прошу вас рассмотреть предложение о создании государственного фонда гарантий добросовестным участникам сделок с недвижимостью по аналогии с успешно функционирующей системой Агентства по страхованию вкладов», — говорится в документе.

По мнению депутата, новый фонд сможет создать дополнительные механизмы защиты прав граждан, которые, как он отмечает, не всегда может в полной мере обеспечить существующая судебная система при столкновении с мошенническими схемами.

