Вдова диктора Игоря Кириллова унаследовала квартиру на Смоленской набережной

Вторая жена Игоря Кириллова Татьяна получила в наследство его трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Дочь диктора Анна живет в Германии и поддерживает отношения с вдовой, сообщает kp.ru .

Игорю Кириллову 14 сентября 2026 года могло бы исполниться 94 года. В октябре исполнится пять лет со дня смерти диктора. На его могиле на Новодевичьем кладбище установили памятник, открытие которого готовит Первый канал.

Главным активом Кириллова была трехкомнатная квартира на Смоленской набережной, доставшаяся ему от отца-военнослужащего. Ее унаследовала вторая жена диктора Татьяна Кириллова, которая была младше мужа на 34 года. Они поженились в 2012 году; до этого Татьяна помогала Кириллову по хозяйству после смерти первой жены и сына. По данным издания, вдова работает в жилищно-эксплуатационной конторе, а в квартире живет ее семья.

Дочь диктора Анна Кириллова 35 лет живет в немецком Дессау и работает музыкальным ассистентом режиссера в театре. Она не приехала на похороны отца из-за сложностей с перелетом во время пандемии, но регулярно общалась с ним по телефону и видеосвязи. Анна поддерживает связь с Татьяной Кирилловой. У диктора также остались четверо внуков от сына Всеволода, умершего 15 лет назад.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.