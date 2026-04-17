В Звенигороде завершили более 50% капремонта колледжа

Капитальный ремонт филиала Красногорского колледжа в Звенигороде Одинцовского округа выполнен более чем на 53%. Работы ведутся на Нахабинском шоссе, д. 15, в рамках госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители продолжают капитальный ремонт здания площадью 6089 кв. м.

На площадке задействованы более 60 рабочих и две единицы техники. Демонтаж уже завершен, сейчас идут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, а также монтаж инженерных коммуникаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.