В Звенигороде выполнили 40% капремонта «Академии дзюдо»

сегодня в 15:06

Капитальный ремонт многофункционального комплекса «Академия дзюдо» на улице Московской в Звенигороде выполнен более чем на 40%. Работы проходят в рамках госпрограммы Московской области, завершить их планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители полностью завершили демонтаж и приступили к общестроительным и отделочным работам. Параллельно ведутся ремонт фасада и кровли, а также монтаж инженерных коммуникаций.

После обновления в здании разместят спортивный зал с трибунами на 2500 зрителей. На первом этаже обустроят банный комплекс с увеличенным числом раздевалок и душевых, сауной, мини-бассейном и купелью для холодной воды. На втором этаже появятся кабинеты администрации, ресторан и банкетный зал.

Площадь здания превышает 15 тыс. кв. метров, площадь участка составляет один гектар. Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.