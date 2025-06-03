В Звенигороде сносят аварийный жилой дом

В городе Звенигород, на территории Санаторий Поречье, приступили к демонтажу крупного аварийного объекта — жилого дома № 35. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Пятиэтажный панельный дом общей площадью порядка 4 430 квадратных метров был построен в 1964 году. Из-за высокого физического и морального износа конструктивных элементов здание утратило эксплуатационную надежность, в связи с чем было признано аварийным и подлежащим сносу.

В декабре 2024 года в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» завершилось расселение жильцов 60 квартир.

В настоящее время в соответствии с муниципальной программой Одинцовского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2023–2027 годы проводится комплекс мероприятий по демонтажу аварийного здания.

Работы планируется завершить до конца июля.

Всего на территории Одинцовского городского округа было выявлено 996 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 824 объекта, что составляет 83% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.