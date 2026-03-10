В Звенигороде реконструируют санаторий под 60 коек реабилитации

Реконструкция здания санатория Сеченовского университета началась в Звенигороде на Звенигородском шоссе. В обновленном корпусе разместят отделение медицинской реабилитации на 60 коек для пациентов после травм, операций и инсультов. О начале работ сообщил надзорный орган, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Под новый медицинский корпус реконструируют здание бывшего гаража санаторного комплекса. После перепланировки и модернизации инженерных систем здесь откроют отделение медицинской реабилитации. Общая площадь здания составит около 4 тыс. квадратных метров, строительный объем — порядка 16,4 тыс. кубометров. Проект предусматривает четыре наземных и один подземный этаж.

В корпусе оборудуют палаты для пациентов, кабинеты врачей и диагностические помещения, а также инфраструктуру для восстановительного лечения. Планируется создать залы лечебной физкультуры, кабинеты физиотерапии, помещения гидротерапии и массажные кабинеты. Одновременно в здании смогут находиться до 70 человек, включая пациентов и персонал.

Всего в отделении будут работать около 89 сотрудников — врачи, медицинские сестры, специалисты по лечебной физкультуре, психологи и другие специалисты. Заказчиком проекта выступает Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Инспекторы надзорного ведомства будут контролировать ход реконструкции на всех этапах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.