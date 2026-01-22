В Звенигороде продолжается капитальный ремонт спорткомплекса «Звезда»

сегодня в 15:23

В Звенигороде на улице Московская продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса «Звезда». Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В спортивном комплексе «Звезда» в Звенигороде подрядчик завершает демонтажные работы и приступил к общестроительным и отделочным работам.

Ремонт проводится по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В ходе капитального ремонта планируется обновить все внутренние помещения, отремонтировать бассейн и залы для игровых видов спорта, заменить инженерные сети, обновить фасад и входную группу, провести кровельные работы и благоустроить прилегающую территорию.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.