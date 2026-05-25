В Звенигороде Подмосковья завершили 50% капремонта академии дзюдо

Капитальный ремонт многофункционального комплекса «Академия дзюдо» на улице Московской в Звенигороде выполнен наполовину. Строительная готовность объекта составляет 50%, завершить работы планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по адресу: улица Московская, 51, в Одинцовском городском округе. Строители уже завершили демонтаж и продолжают общестроительные и отделочные работы, ремонтируют фасад и кровлю, монтируют инженерные коммуникации.

После обновления в здании откроется спортзал с трибунами на 2500 зрителей. На первом этаже разместят банный комплекс с увеличенным числом раздевалок и душевых, сауной, мини-бассейном и купелью. На втором этаже оборудуют кабинеты администрации, ресторан и банкетный зал. Площадь комплекса превышает 15 тыс. кв. м, участка — 1 гектар.

Капремонт проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.