В Звенигороде Подмосковья обустроят парковку на месте снесенного дома

В Звенигороде на Нахабинском шоссе демонтировали аварийный трехэтажный дом № 9, а на его месте планируют создать плоскостную парковку. Жильцов 36 квартир расселили по госпрограмме переселения из аварийного фонда, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Трехэтажный кирпичный многоквартирный дом площадью около 1645 квадратных метров был построен в 1963 году. Из-за морального и физического износа строительных конструкций здание признали аварийным.

Жителей 36 квартир переселили в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». После расселения дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации, и демонтировали по муниципальной программе Одинцовского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2023–2027 годы.

На освобожденной территории администрация планирует организовать плоскостную парковку для жителей города.

Всего в Одинцовском городском округе выявлено 1053 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено или приведено в соответствие с законодательством 888 объектов, что составляет 84% от общего числа. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.