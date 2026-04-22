В Звенигороде Подмосковья начали рыть котлован детской поликлиники
Фото - © Минстрой МО
Строители приступили к разработке котлована для новой детской поликлиники Одинцовской областной больницы в Звенигороде. Работы ведут по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
На строительной площадке задействованы 15 рабочих и восемь единиц техники. Специалисты выполняют устройство котлована и вывозят грунт с территории будущего медучреждения.
Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что общая площадь поликлиники составит 5,5 тыс. кв. м. Учреждение будет рассчитано на 220 посещений в смену.
В здании разместят педиатрическое отделение, клинико-диагностическую лабораторию, кабинеты узких специалистов, а также отделения профилактики и восстановительного лечения. Для пациентов и их родителей создадут современные условия, для персонала оборудуют комнаты отдыха и рабочие места с эргономичной мебелью.
Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, чтобы жители Звенигорода могли проходить обследования и лечение без выезда в другие города. Завершить строительство планируют в 2027 году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.