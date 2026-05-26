В Звенигороде Подмосковья готовность СК «Звезда» превысила 45%

Капитальный ремонт спортивного комплекса «Звезда» на улице Московской в Звенигороде выполнен более чем на 45%. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области и нацпроекта «Семья», завершить их планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители продолжают общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации. Объект обновляют по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В здании полностью преобразят внутренние помещения. Планируется отремонтировать бассейн и залы для игровых видов спорта, заменить инженерные сети, обновить фасад и входную группу, а также благоустроить прилегающую территорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.