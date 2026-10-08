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В Звенигороде капремонт музыкальной школы имени Танеева завершили на четверть

Готовность капитального ремонта Звенигородской музыкальной школы имени С. И. Танеева на улице Ленина достигла 25%. Работы планируют завершить до конца 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Одинцовском округе продолжается капитальный ремонт здания Звенигородской музыкальной школы имени С. И. Танеева на улице Ленина. Готовность объекта достигла 25%. Площадь здания составляет 1 362 кв. м.

Работы финансируют из бюджета в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы, ведется ремонт кровли и фасада, установка оконных блоков, общестроительные и отделочные работы», — сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе капремонта заменят все инженерные сети, сантехническое оборудование, окна, двери и кровлю. Также предусмотрены фасадные и отделочные работы, благоустройство прилегающей территории. Завершить ремонт планируют до конца 2027 года.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.