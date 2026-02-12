В Жуковском завершат реконструкцию водозабора к концу 2026 года

Реконструкция водозаборного узла № 5 в Жуковском завершится до конца 2026 года. Работы позволят повысить качество водоснабжения для более 18 тысяч жителей, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Жуковском продолжается реконструкция водозаборного узла № 5. На данный момент готовность комплекса сооружений водопроводной насосной станции составляет 72%. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем и отделке помещений.

Площадь объекта превышает 1,7 тыс. квадратных метров. Завершить реконструкцию планируется до конца 2026 года. Стоимость проекта составляет почти 124 млн рублей, согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок.

В ходе работ обновляют оборудование для очистки и подготовки воды, что позволит снизить содержание железа и других примесей. Модернизация увеличит объемы подачи и повысит качество питьевой воды для более 18 тысяч жителей нескольких микрорайонов, которые получают ресурс с этого источника.

Строительство находится под надзором Главгосстройнадзора Московской области. Заказчиком выступает администрация городского округа Жуковский, проект реализуется в рамках обновления коммунальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.