В Жуковском завершают демонтаж в дошкольных отделениях школ №12 и 15

В Жуковском завершаются демонтажные работы в дошкольных отделениях школ №12 и 15 в рамках капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак 13 февраля проверил ход капитального ремонта в дошкольных отделениях школ №12 и №15. В учреждениях завершаются демонтажные работы.

В ходе ремонта полностью обновят инженерные системы, утеплят фасады, установят новые окна, двери и входные группы. Для дошкольных отделений закупят новую мебель и оборудование, включая оснащение пищеблоков, отметил Андроник Пак.

Помещения оборудуют системами видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализацией, а также системой контроля доступа. Запланировано благоустройство прилегающих территорий.

Капитальный ремонт проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом году также планируется текущий ремонт в нескольких корпусах дошкольных отделений школы №9: на Молодежной, 16 отремонтируют кровлю, а на Солнечной, 5 — кровлю и теневые навесы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.