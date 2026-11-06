В Жуковском сносят расселенный дом на улице Мичурина

Подрядчик начал демонтаж расселенного дома на улице Мичурина в Жуковском. Снос и подготовку участка планируют завершить в ноябре 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация ведет снос дома на улице Мичурина по утвержденному графику. Одновременно на участке вывозят строительный мусор и планируют землю с помощью бульдозеров и экскаваторов.

Подрядчик заключил договор на утилизацию строительных отходов и получил соответствующее разрешение министерства экологии и природопользования Московской области. Весь мусор направят на специализированные полигоны.

Демонтаж и подготовку участка планируют завершить в ноябре 2026 года. После этого территорию можно будет благоустроить или использовать по другому целевому назначению.

Ранее в Жуковском снесли три дома на улице Чапаева, два на Клубной и один на Мичурина. В 2025 году жители всех этих домов получили ключи от квартир в новостройке на улице Гагарина. Тогда из восьми аварийных домов микрорайона Ильинка переселили 236 человек.

Переселение жителей аварийного дома стало возможным при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.