В Жуковском ремонтируют крышу дома на улице Фрунзе после пожара

Ремонт кровли дома №12 на улице Фрунзе продолжается в Жуковском после пожара, произошедшего 29 марта. Ход работ 15 июня проверили глава округа Андроник Пак, заместитель прокурора города Руслан Гулаков и депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В понедельник, 15 июня, глава городского округа Жуковский Андроник Пак вместе с заместителем прокурора города Русланом Гулаковым и депутатами осмотрели ход ремонта кровли дома №12 на улице Фрунзе, пострадавшей от пожара.

На объекте полностью выполнены обрешетка и монтаж водосточной системы. Сейчас рабочие укладывают профнастил. Уже смонтировано около 1000 квадратных метров покрытия, еще порядка 900 квадратных метров находятся в работе.

«Держим ситуацию на контроле», — отметил Андроник Пак.

Пожар в доме произошел 29 марта — тогда загорелась крыша. В здании расположено 100 квартир, в которых проживают 157 человек. В результате происшествия никто не пострадал. Волонтеры раздавали жителям воду, а в школе №8 развернули пункт временного размещения со всем необходимым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.