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В Жуковском прошла жеребьевка 44 земельных участков для многодетных семей

В Жуковском городском округе прошла жеребьевка 44 земельных участков, расположенных вблизи сельского поселения Ульянинское Раменского городского округа. Данные участки предназначены для предоставления многодетным семьям наукограда, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Жеребьевка состоялась 28 ноября в администрации Жуковского, в зале на 9 этаже.

Разрешенным использованием земель на территории этого сельского поселения является ведение садоводства. Напомним, что программа по предоставлению участков многодетным семьям стартовала в Подмосковье в 2011 году. В городском округе Жуковский реализация программы началась с 2016 года.

Ранее земельные участки многодетным семьям Жуковского выделялись на территории городского округа Жуковский, в деревне Минино и деревне Дементьево, а также в селе Никитское Раменского городского округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.