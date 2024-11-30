В Жуковском прошла жеребьевка 44 земельных участков для многодетных семей
Фото - © Администрация г.о. Жуковский
В Жуковском городском округе прошла жеребьевка 44 земельных участков, расположенных вблизи сельского поселения Ульянинское Раменского городского округа. Данные участки предназначены для предоставления многодетным семьям наукограда, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Жеребьевка состоялась 28 ноября в администрации Жуковского, в зале на 9 этаже.
Разрешенным использованием земель на территории этого сельского поселения является ведение садоводства. Напомним, что программа по предоставлению участков многодетным семьям стартовала в Подмосковье в 2011 году. В городском округе Жуковский реализация программы началась с 2016 года.
Ранее земельные участки многодетным семьям Жуковского выделялись на территории городского округа Жуковский, в деревне Минино и деревне Дементьево, а также в селе Никитское Раменского городского округа.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.